Çocukların hayalleri gerçekleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇUBUK ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli İlhan Aydoğan ve 55 yaşındaki emekli Semih Bilgin, Çubuk Şehir Stadında gece gündüz demeden çocuklara ilgiliyor. Öğrencilere mesleki seçimleri sırasında da rehberlik eden gönüllü antrenörler, hem beden eğitimi öğretmenliği hem de profesyonel futbol takımlarına futbolcu yetiştirmenin gururuyla çalışmalarına devam ediyor. Aydoğanİçindeki futbol aşkının hiç bitmediğini aktaran Aydoğan, boş zamanlarında futboloynayan çocukları izlediğini, bir süre sonra onlara ilgilenmeye başladığını dile getirdi.Emekli olduktan sonra bütün zamanını çocuklara ayırdığını vurgulayan Aydoğan, şöyle konuştu:SEMIH Bilgin, 18 yıl profesyonel olarak futbol oynadığını, futbolculuk hayali yarım kalınca usta öğreticilik yapmaya başladığını ifade etti. Futbolunun kendisi için bir aşk olduğunu anlatan Bilgin, şunları kaydetti: "Yetiştirdiğimiz gençlerin spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu görmek, yeni futbolcular yetiştirmekte bizi mutlu ediyor. Emekliliğimizi burada yaşıyoruz. 3. Lig'de ve Amatör Lig'de oynayan çok sayıda yetiştirdiğimiz futbolcu var. Herhangi bir maddi gelir beklemeden tamamen amatör ruhla spora hizmet ediyoruz. Tamamen amatör ruhla bu işi sürdürüyoruz. Malzeme konusunda kaymakamlık ve belediye de çocuklara destek veriyor." Velilerden Fatma Kağnıcı da, çocuğunu spora teşvik etmek için antrenörlere teslim ettiğini, evde bilgisayarda ya da tabletle boş zaman geçirmediğini söyledi.