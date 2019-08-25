El Sanatları ŞÖLENI Altınköy’de

BUGÜN NELER OLDU

23 AĞUSTOS - 1 Eylül tarihleri arasında Altınköy Açık Hava Müzesi'nde sürecek olan Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni'ne şehir içi ve şehir dışından birçok sanatkâr usta katılım sağlayarak ürünlerini sergileyecek. Şölene katılım sağlayanlara teşekkürlerini ileten Başkan Asım Balcı, "Tarihimizin, kültürümüzün önemli ögeleri bugün inşallah burada açacak olduğumuz şölenle yaşatılmış olacak" dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, "El sanatlarımız geçmişten gelen bir güzelliğimizdir. Bu sanatları hepimizin yaşatması, koruması ve geleneksel hale getirmesi lazım ve bundan sonraki nesillere de aktarmamız gerek" diye konuştu. Şölene Tokat'tan katılan baskı yazma ustası Ahmet Turan Yaşın mesleğin üçüncü neslini icra ettiğini belirterek, "Her yörede kullanılan ve desenleri, renkleri itibari ile yöreyi temsil eden yazma şekli vardır" dedi. 5 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır faal olarak çalıştığını söyleyen Yaşın ise, "Yaptığımız ürünlere talep çok fazla, bilmeyenler biraz çekimser davransa da ürünleri alıp kullananlar ürünün rahatlığını bildiği için devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.