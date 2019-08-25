Evleri kapanan çocuklara Devlet koruması

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri'ni kapatma kararı aldı. Koruma altındaki 47 çocuk, zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumda olan yakınlarına gönderildi. Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılacağı gündeme gelince Yavaş "Kapatılmıyor; ismi değiştirilip Çocuk Konukevi olacak. Çocuklar sokağa atılmayacak" diye açıklama yapıp iddiaları yalanladı. Ancak belediye geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı. Çocuk yakınlarına tek tek telefon edilip onlardan "Çocuğuma/yakınıma kendim bakmak istiyorum" yazılı dilekçe istendi. İddialara göre çocuklara bakma imkanının olmadığını söyleyen ailelere "Çocuğunuzu almazsanız ya Çocuk Esirgeme Kurumu'na veririz ya da sokağa atarız" diye baskı yapıldığı öğrenildi. Kurban Bayramı arefesinde eşyaları çöp poşetlerine doldurulup kapının önüne konulan küçük çocukların dramını görenler büyük üzüntü yaşadı. Ne olduğunu anlamayan çocukların bayramda "Biz evimize gitmek istiyoruz" diye ağladığı öğrenildi. Çocukların kapı önüne konulduğu bilgisi üzerine Ankara Valiliği inceleme başlattı. Çocukların mağdur olmaması için ailelere ulaşmaya başlayan Ankara Valiliği, çocuk evinden çıkarılan 47 çocuktan ulaşamadığı 15'inin ise izini sürüyor.ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren 11 çocuk koruma evinin kapatılması üzerine burada kalan çocukların mağdur olmaması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu evlerin faaliyetinin Belediye tarafından sonlandırılması üzerine burada kalan çocuk ve gençlerin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. "Söz konusu evlerde kalan 24 çocuk ve 8 reşit genç olmak üzere toplam 32 kişinin sosyal incelemesinin tamamlandığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyoekonomik destek verilmesi planlanmaktadır. Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur. Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır."