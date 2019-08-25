Keçiören havuzları dolup taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'da deniz olmayınca vatandaşımız bu ihtiyacını havuzlar vasıtasıyla gideriyor. Bizler de modern tesislerimizle onların bu ihtiyacını karşılıyoruz. Ankara'da hiçbir belediyede olmayan spor tesisleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri bizde var" dedi. Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde serinlemek isteyenler havuzlara koşuyor. Özellikle tatile gidemeyen ya da hafta sonunu serinleyerek geçirmek isteyenlerin talebi ile doluluk yüzde 100'lere çıktı.Etlik Spor Merkezi ise yaz dönemiyle beraber yüzme öğrenmek isteyenlerin talebini karşılamak için ilave kurslar açtı. Uzman hocalar eşliğinde verilen yüzme eğitimi ile havuzlara üyelik de artış gösteriyor. Etlik Spor Merkezindeki yüzme havuzundan yaz dönemi boyunca faydalananların sayısı 9 binlere ulaştı.Mevlana Kültür ve Spor Merkezindeki yüzme havuzundan da 8 bin kişinin, Abdurrahim Karakoç Yüzme Havuzundan faydalananların sayısının da 2 bin olmasıyla 42 bin kişinin yüzme havuzları ile serinlediğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,Yüzme eğitimini, açtığımız yaz okullarıyla da destekliyoruz" diye konuştu.