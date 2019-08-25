Yangın gözlemcileri 7/24 tetikte

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TÜRKIYE'NIN ormanlık alanlarında yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçilerinin mesaileri aralıksız sürdürüyor. Ankara'ya 50 kilometre uzaklıkta olan bin 600 hektar alana sahip Beynam Ormanı'nın zirvesine konuşlandırılan yangın gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat işçiler görev yapıyor. Gözetleme personelleri, bazı dönemlerde günlerce ailelerinden uzakta kalarak bulundukları bölgede yaşayan insanların oksijen deposu olan ormanları koruyor. Oluşabilecek yangınlara karşı her an tetikte bekleyen gözetleme personelleri yangın esnasında birimlerin yönlendirilmesinde de önemli rol oynuyor. Şüpheli bir dumanı hemen yangın söndürme birimlerine bildiren ekipler, olası bir yangının daha da büyümesinin önüne geçiyor. Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinin önemini aktardı. Üstünyer, "Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 7 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Beynam Yangın Gözetleme Kulemiz de bunlardan bir tanesidir. Beynam Ormanları Ankara için önem arz ediyor. Bu yüzden bu yangın kulemizin önemi büyük. Beynam, bin 60 hektar alana sahip ve Ankara'nın ciğerleri niteliğinde bir ormandır. Personelimiz ilk etapta ihbarı alır almaz, yangın hareket merkezine haber veriyor. Ekiplerimiz en kısa zaman da yangın yerine hareket ediyor. Yangın yerinde, ilk kullanılan arazözler, su tankları ve ilk müdahale araçları oluyor" dedi.