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Bu sene bayramlıklar internetten alındı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Bu sene bayramlıklar internetten alındı
KURBAN Bayramı'nı tatil fırsatı olarak değerlendirenlerin online alışveriş istatistikleri, iyzico tarafından açıklandı. 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını sağlayam iyzico'nun verilerine göre bayram tatili döneminde her üç alışverişten ikisini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların en çok alışveriş yaptığı sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Açıklanan istatistikten notlar:
Alışverişin %67'si kadınlardan.
Taksit yerine tek çekim.
Gençlerin alışveriş oranı arttı.
İstanbul yine şampiyon şehir oldu.
Bayramlıklar internetten alındı.
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Bu sene bayramlıklar internetten alındı
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