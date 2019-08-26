Bu sene bayramlıklar internetten alındı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı'nı tatil fırsatı olarak değerlendirenlerin online alışveriş istatistikleri, iyzico tarafından açıklandı. 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını sağlayam iyzico'nun verilerine göre bayram tatili döneminde her üç alışverişten ikisini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların en çok alışveriş yaptığı sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.Alışverişin %67'si kadınlardan.Taksit yerine tek çekim.Gençlerin alışveriş oranı arttı.İstanbul yine şampiyon şehir oldu.Bayramlıklar internetten alındı.