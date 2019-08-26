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Çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin 8 yolu

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin 8 yolu
Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanışıyor. Çocukların çok erken yaşlarda ekranlarla tanışmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin" dedi. Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konusunda 8 önemli öneride bulundu:
Çocuğunuzu ekranla tanıştırmak için aceleci olmayın
Ekran saatinin başlangıç ve bitiş saatini tanımlayın
Ekranı yasaklamak yerine alternatifler önerin
Model olun
Çocuğunuza dijital aletleri kullanmada rehberlik edin, kontrolü bırakmayın
Çocuğunuzun ilgilendiği içeriklerin neler olduğuna ve niteliklerine dikkat edin
Çocuk 14 yaşından önce sosyal ağlarda bulunmamalı
Çocuğunuzu riskler konusunda bilgilendirin.
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Çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin 8 yolu
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