Çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin 8 yolu

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanışıyor. Çocukların çok erken yaşlarda ekranlarla tanışmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin" dedi. Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konusunda 8 önemli öneride bulundu: