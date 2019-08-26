Çocuklarda ekran bağımlılığını önlemenin 8 yolu

Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanışıyor. Çocukların çok erken yaşlarda ekranlarla tanışmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin" dedi. Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konusunda 8 önemli öneride bulundu: Çocuğunuzu ekranla tanıştırmakiçin aceleci olmayın Ekran saatinin başlangıçve bitiş saatini tanımlayın Ekranı yasaklamak yerinealternatifler önerin Model olun Çocuğunuza dijital aletlerikullanmada rehberlikedin, kontrolü bırakmayın Çocuğunuzun ilgilendiğiiçeriklerin neler olduğunave niteliklerine dikkatedin Çocuk 14 yaşındanönce sosyal ağlarda bulunmamalı Çocuğunuzu risklerkonusunda bilgilendirin.