‘Evet’ demek ıçın gökyüzüne çıktılar

Hayallerini gerçekleştirmek üzere Ankara'dan Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Nilgün Akkaş ve Volkan Yenen, kiraladıkları sıcak hava balonu ile birlikte sabah erken saatlerde Kapadokya semalarına yükseldi. Yakınları, şahitleri ve nikâh memuru ile birlikte bindikleri balon, beldedeki Güllüdere vadisinde kalkış yaparak yerden yaklaşık bin metre mesafeye çıktı. Göreme Belediyesi nikah memuru Yaşar Can Demirezen tarafından kıyılan nikahta, gelin ve damat "evet" cevabını gökyüzünde verdi.

'EVLİ OLARAK YERE ADIM ATTIK'

Nikâh işlemlerinin ardından Demirezen, evlilik cüzdanını gelin ve damada teslim etti. Damat Volkan Yenen, törenin özel bir mekanda olmasını istedikleri için sıcak hava balonunu tercih ettiklerini söyledi. Yenen, "Bu eşsiz coğrafyada gökyüzünde evlenmek harika, çok mutluyum. Bekâr olarak gökyüzüne yükseldik, evli olarak yere adım atmak çok güzel bir duygu." dedi.

'BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Gelin Nilgün Akkaş da sıcak hava balonu eşliğinde gökyüzüne yükselerek evlilik imzalarını gökyüzünde attıkları için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Akkaş, "Balon nikâh, benim çocukluk hayalimdi. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Çifte heyecan yaşadık. Hem evlilik hem balon turu heyecanı, bu deneyimi yaşamalarını kesinlikle herkese tavsiye ederim." diye konuştu. Nikâh memuru Yaşar Can Demirezen ise çiçeği burnunda çifti tebrik ederek, zaman zaman balon nikâh talebiyle karşılaştıklarını, yeni evlenecek çiftlerin bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla teklifleri geri çevirmediklerini söyledi. Nikâh merasimi için havalanan balon yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Uçhisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.