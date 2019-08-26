Göl martıları

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri" geçtiğimiz ay göreve başladı. Tim, yaz boyunca Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında hizmet verdi. Kendilerini güvende hisseden vatandaşlar uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi. Eğer vatandaştan talep gelirse diğer park ve piknik alanlarında da yeni timler oluşturulacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Bisikletli Martı Timleri', yaz aylarında yoğunluk yaşanan Mogan ve Eymir gölleri çevresinde asayişi sağlıyor. Suçun olmadan önlenmesi, vatandaşa güven telkin edilmesi amacıyla Martı timleri görevine büyük bir titizlikle devam ediyor. Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdikleri ve arabaların giremeyeceği noktalarda göreve başlayan Martı Timleri, genel güvenliğin sağlanması, kamu düzenini korumak amacıyla suçun oluşmadan önce önlenmesi ve suçluların yakalanması ile suç delil ve izlerinin korunması amacıyla kuruldu.

ULAŞMALARI KOLAY OLUYOR

Tim, gelen şikâyet ve ihbarları değerlendirecek, kaybolan çocukları ailelerine teslim ediyor. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla kurulan ve 8 kişiden oluşan Bisikletli Martı Timleri, hafta içi 13.00 ile 21.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapıyor. Ayrıca, diğer park ve piknik alanlarında vatandaştan talep gelmesi üzerine yeni timler oluşturulacak. Yunus timlerinin giremediği yeşil alan, park ve piknik alanlarına Martı timlerinin ulaşması daha kolay oluyor. Suçun önlenmesi ve suçla etkin mücadelede Martı timlerinin etkisi oldukça büyük. Martı timlerinin park ve piknik alanlarında görev yapıyor olması vatandaşları oldukça mutlu etti. Kimi, timleri ilk kez görmenin şaşkınlığını yaşadı. Kimi de polisleri görünce kendini güvende hissetti.

KEŞKE HER YERDE OLSA

Faruk Çelik: Tur atıyorlar. Arada görüyorum. Başarılar diliyorum. Bu şekilde çalışmaları güzel, polis gördüğümüzde kendimizi güvende hissediyoruz. Park ve piknik alanlarında polis görünce insan mutlu oluyor. Bu uygulama suç oranlarını da düşürür. Diğer piknik alanlarında yok, keşke oralarda da olsa. O zaman Ankara tadından yenmez.

POLİS, GÜVEN DEMEK

Sedat Ayaz: Ailemle çocuğumla buralara rahatlıkla gelmek istiyorum. Alkol alan gençler, rahatsız eden tipleri gördüğümde tedirgin oluyorum. Polislerin bu şekilde geziyor ve çalışıyor olması içimi çok rahatlatıyor. Polis, huzur ve güvenlik demek. Kimin aklına geldiyse bu çalışma gerçekten teşekkür ediyorum.

ARTIK KORKUMUZ YOK

Aleyna Okullu: Yararlı olduğunu düşünüyorum. Güvenliği sağlamaları açısından çok önemli. Kızlarla geldiğimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Birileri rahatsız eder mi, edecek mi korkusu yok. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda dışarıdan insanlar yerine onların müdahale etmesini daha çok isteriz. Kaan Yılmaz: Normal polislerden kat kat iyiler. Güleryüzlü ve samimiler. Bize yaklaşıp kimlik sordular. Sorarken de şüphelendiğimizden değil rutin kontroller dediler. İlk defa böyle güler yüzlü, samimi polislere denk geldik. Bence her yerde olmalılar. Hülya Pekel: Ben bodrumda yaşıyorum. Gençlere kimlik soruyorlardı. Davranışları gayet ılımlı ve samimi geldi. İlk kez görüyorum. Çok şaşırdım. Açıkçası çok mutlu etti. Ben polisin daha çok güven verdiğini düşünüyorum. Bir güvenlik, bekçi değil de. Bizler bir sorunla karşılaştığımızda hemen müdahale edebilirler. Onların samimi ve güler yüzlü yaklaşımları bizi daha da rahatlatır. Özdemir Ailesi: Arabanın giremediği yerlerde bisikletle gezmelerini görünce şaşırdık. Kim düşünmüşse çok güzel düşünmüş. Bu şekilde insanlar kendini güvende hissediyor. Gasp, cinayet, taciz bunları engeller ve önüne geçer. Bunları yapabilecek olan kişiler polisleri gördüğünde bir kere daha düşünür.