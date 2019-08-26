Judo Dünya şampiyonası Tokyo’da start aldı

JAPONYA'DA düzenlenen organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, ikinci turda elendi. Tokyo'da gerçekleştirilen ve 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda 148 ülkeden 839 judocu mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye'yi 3'ü kadın, 8 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ile tatamide yer aldı.

MİHRAÇ KAYBETTİ

İlk turu maç yapmadan geçen Gülkader Şentürk, ikinci turda Rumen Monica Ungureanu'ya yenildi ve elendi. Mihraç Akkuş da ilk turu maç yapmadan geçti, 2. turda 2016 Olimpiyatları 3.sü ve son iki yılın dünya şampiyonu Japon Takato'ya mağlup oldu. Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye adına 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak. Milli sporcu, ilk turda Demokratik Kongo'dan Kuku ile karşılaşacak.