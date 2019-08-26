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Kızımızı evlendirdik

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Kızımızı evlendirdik
SABAH Gazetesi Ankara Muhabirimiz Fatma Göksu, Hamit Tor ile dünya evine girdi. Düğün töreni Keçiören Ihlamur Kasrı Halil İbrahim Sofrası'nda yapıldı. Nikâhı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Genç çiftin nikâh şahitliğini ise Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık yaptı. Fatma ve Hamit bir ömür birlikte yaşlanmaya 'evet' dedi. Başkan Altınok aile cüzdanını genç çifte takdim etmesi için SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'a uzatırken Altınışık çifte mutluluklar dileyerek defteri takdim etti
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Kızımızı evlendirdik
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