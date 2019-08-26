Mamak’ta hasat festivali

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne sermek için Gökçeyurt Mahallesi Kuruçayır mevkiinde Hasat Festivali düzenledi. 1948 yılından günümüze tarım aletlerinin sergilendiği, güreş müsabakalarının düzenlendiği ve yarışmaların yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar tarafından hazırlanan binlerce gözleme ve ayran festivale katılan vatandaşlara ücretsiz ikram edilirken, çocuklar şişme oyun parklarında eğlendi, büyükler de ata bindi. Hasat Zamanı'nın köylünün, çiftçinin aylardır emeğinin karşılığının alındığı zaman dilimi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Aşık Veysel'in Kara Toprak şiirinin dizelerine vurgu yaparak, festivalin hayırlı olmasını diledi. Başkan Yardımcısı Düğmeci, festivalin amacının köy kültürünü koruyarak, bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması olduğunu belirtti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi oyunlarıyla devam etti. Ardından pehlivanların güreş müsabakasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yumurta taşıma, ip çekme ve çuval yarışması gibi yarışmalarla eğlendi. Program protokol üyelerinin tarım aletlerinin sergilendiği alanı gezmesiyle son buldu.