Seçımde yemek zıyafetı

GASTRONOMI fuarı' konseptinde düzenlenen TAFED'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu, federasyona bağlı 21 derneğin yönetim kurullarının ve delegelerinin katılımıyla Yenimahalle ilçesindeki bir otelde yapıldı. Genel Kurul'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen firma ve dernekler tarafından yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca genel kurula katılan aşçılar hazırladıkları farklı yemekleri katılımcılara sundu. Genel Kurul'da yapılan seçimin ardından TAFED Başkanlığına tekrar seçilen Zeki Açıköz, tüm delegelere ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Genel Kurul'a katılan şeflerden Volkan Şen, 19 yıldır aşçılık yaptığını belirterek, geçen yıl yurt dışından getirilen sosları Türkiye'de üretmek

amacıyla bir firma kurduğunu anlattı.



PROJE BAŞLATTIK

İthal sosların Türkiye'de üretilen ürünlerle hazırlanabileceğinin altını çizen Şen, "Türkiye'de üretmeye başladığımız soslar, yurt dışından çok pahalıya getiriliyor. 'Türkiye'de soslarda kullanılacak yerli ürünlerimiz varken üretimini neden ülkemizde yapmayalım' diyerek projemizi başlattık" diye konuştu. Katılımcılardan Umut Kaya da genel kurulda "meyve havyarı" adını verdikleri ürünün sunumu yaptıklarına dikkati çekerek "Sunumunu yaptığımız yiyecek, özel meyve özleriyle hazırlanan tamamen bitkisel bir ürün. Pasta, tatlı ve salata çeşitleri ile soğuk çay, limonata gibi içeceklerin hazırlanmasında da kullanılabiliyor" ifadesini kullandı.