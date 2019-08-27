Beypazarı’nda kışlık çiçek ekimi başladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı. Belediye ilk etapta 50 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirdi. Beypazarı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Türkiye'de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacını karşılayan öncü belediyelerden biri haline geldi. Belediye seralarında üretilen çiçek ve yeşil bitkiler şehrin caddelerinde ve parklarında kullanılıyor. Kışlık çiçek üretimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Beypazarı'nda yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Seramızda yapılan yeşil üretimini ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz" dedi.