Deprem paniği

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem şehir halkında paniğe neden oldu. Başkent, akşam saatlerinde meydana gelen depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yayımladığı verilere göre 3,5 büyüklüğündeki depremin, saat 21.55'de merkez üssü Yenimahalle olarak kaydedildi. Verilerde depremin, yerin 7.06 kilometre altında meydana geldiği yer aldı. Deprem, Yenimahalle ilçesinde meydana gelmesine rağmen Ankara'nın birçok ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar, hissettikleri depremin korkusuyla kendilerini dışarıya zor attıklarını ifade ederek çevrede deprem nöbeti tutuyor. Yaşanılabilecek artçı depremlerden korktuklarını ifade eden vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntının korkularını üstlerinden atamadıklarını söyleyerek bir süre dışarıda kalacaklarını belirtti.