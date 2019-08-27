Eski köylere yeni parklar

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ?Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek'teki 4 parkı tamamlayarak hizmete açtı. Gicik'teki parkın inşasına da yakında başlanacak. Uzak yakın demeden ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışan Altındağ Belediyesi, 5 köyde yapımını başlattığı parklardan 4 tanesini tamamladı. Statüsü köyden mahalleye dönen Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek'te ekiplerin titiz çalışması sonucu tamamlanan parklarda çocuk sesleri bir an olsun eksik olmuyor. Arkadaşlarıyla beraber kaydıraktan kayan, salıncaklarda sallanan minikler, eğlenceli vakit geçiriyor. Kamelya ve bankların da yerleştirildiği parklarda sosyalleşen mahalleliler, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti. Yer çalışmalarının devam ettiği Gicik'teki parkın inşasına da yakın zaman içerisinde başlanacak.