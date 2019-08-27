Hastalara şifa oluyor

BUGÜN NELER OLDU

asıllı doktor Muhammed Ahmed, tıp eğitimi almak için 7 sene önce geldiği Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Ankara'da özel bir hastanede görev yapan Ahmed, iki ülke arasındaki tarihi bağlar dolayısıyla Türkiye'ye büyük bir sevgi besliyor. Somali'den Türkiye'ye 2013 yılında gelen ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iki sene önce mezun olan Muhammed Ahmed, burada uzmanlığını alarak kalp damar cerrahı olmak istiyor. Ahmed, profesör olduktan sonra ülkesine dönmeyi planladığını ancak Türkiye'ye de sık sık gelmek istediğini dile getirerek, "Güzel sohbetlerin, muhabbetlerin hep devam etmesini istiyorum. Türkiye'de birçok arkadaş edindim. Türkiye güzel bir ülke. Dünyada yapabileceğim en iyi şey hayatıma iyi insanları alabilmektir. Bunu da Türkiye'de gördüm, iyi insanlar kazandım" dedi.