İtfaiye ekipleri 2 bin 461 yangına müdahale etti

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayında ve Ağustos ayının ilk 19 gününde meydana gelen 2 bin 461 yangına başarıyla müdahale ederek 7/24 mesai yaptı. İstatistik raporuna göre dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibritin son 60 günde bin 334 yangının çıkış nedeni olduğu açıklanan raporda 252 yangının elektrik kontağından, 29 yangının baca tutuşmasından, 119 yangının sabotaj kaynaklı, 1 yangının ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. İtfaiye merkezine gelen 69 asılsız ya da yangın olasılığıyla yapılan ihbarlara dikkat çekilen raporda, asılsız ihbarların itfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiğine, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine vurgu yapıldı. Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen 181 yangına, konut ve iş yerlerinde çıkan 51 yangına, motorlu araçlarda 133 yangına, gecekondularda 44 yangına, bahçelik alanlarda ise 53 yangına daha müdahale etti.