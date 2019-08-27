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Kızılcahamam’da bir ilk

İlçede ilk kez gastronomi festivali düzenlendi. İki gün süren festivalde yemek yarışmaları da yapıldı. Vatandaşlar yemeklerin tadına baktı

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Kızılcahamam’da bir ilk
KIZILCAHAMAM Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ve Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu ile işbirliğinde, Eliz Hotel ve Akasya Vadisi'nin destekleriyle iki gün boyunca süren Yöresel ve Ulusal Yemek Yarışması yapıldı. Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen yarışmaya 81 ilden katılım sağlandı. Ödül Töreni öncesi Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapmış olduğu konuşmada, "Bu seneki bir ilk oldu. Etkinliğin daha güzelini daha kapsamlı bir şekilde geliştirmek üzere, Türkiye genelinden aşçı kardeşlerimiz ve ustalarımız geldi. Hünerlerini sergilemek için birbirinden güzel yemekler yaptılar. Yöresel yemeklerimizi daha ön plana çıkararak Kızılcahamam'da etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Hem yöresel yemeklerimizi hem de ulusal yemeklerimizi Türkiye çapında da tanıtmak için Kızılcahamam Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
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Kızılcahamam’da bir ilk
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