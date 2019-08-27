Köpekler ırk standartları için yarıştı

YERLI ve yabancı ırklara mensup köpekler Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında bulunan Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen organizasyonda yarıştı. Gölbaşı Belediyesi'nin de katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen yerli ve yabancı 27 ırktan 150 köpeğin katıldığı Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması'nın (CAC) beşincisi 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Hayvanseverlerin ilgiyle takip ettiği yarışmada ödülü hak eden köpekler, kupalarının yanı sıra lezzetli mamalarla ödüllendirildi.

150 KÖPEĞİN MÜCADELESİ

27 ırktan 150 güzel köpek birbiriyle yarışırken, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok sayıda hayvanseverin özel bir gün yaşadığını belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Önemli bir turizm potansiyeli olan ilçemizde benzer organizasyonları zaman zaman yaparak doğa sever ve hayvanseverleri ilçemizde ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.