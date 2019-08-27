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Minderi dar ettik

4 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun mindere çıktığı Uluslararası Mehmet Güreş Turnuvası’nda 235 puan toplayan şampiyon olmayı başardı

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Minderi dar ettik
BU yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi. Turnuva'da 235 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 4 ülkeden yaklaşık 100 güreşçi mindere çıktı. Zorlu turnuvada 235 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. 90 puan alan Gürcistan ikinci, 46 puan toplayan Azerbaycan üçüncü ve 37 puan alan Ermenistan son sırada yer aldı. Turnuvada birincilik elde eden sporcular şu şekilde: 45 KG:
1- Tamazi GLONTİ (GÜRCİSTAN)
48 KG:
1- Kadri BUĞA (TÜRKİYE)
51 KG:
1- M.Emin ÇAKIR (TÜRKİYE)
55 KG:
1-Bekir ATEŞ (TÜRKİYE)
60 KG:
1- Nihat KARA (TÜRKİYE)
65 KG:
1- GALİP TOP
(TÜRKİYE)
71 KG:
1- Yüksel SARIÇİÇEK (TÜRKİYE)
80 KG:
1- Saba MAMALADZE (GÜRCİSTAN)
92 KG:
1- Bilal ATAYURT (TÜRKİYE)
110 KG:
1- Hüseyin Avni ÇİL (TÜRKİYE)
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Minderi dar ettik
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