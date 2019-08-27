Okul alışverişleri esnafı canlandıracak

BUGÜN NELER OLDU

eğitim öğretim yılında yapılacak harcamalarla birlikte piyasaya yaklaşık 25-30 milyar TL'nin girmesinin beklendiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde 18 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlaması piyasada büyük bir hareketlilik sağlıyor. Her bir öğrenci için kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok alanda yapılan harcamalarla Eylül ayında piyasaya yaklaşık 25-30 milyar TL'nin gireceği tahmin ediliyor" dedi. Okul ihtiyaçları için yapılan harcamaların kaliteye ve semte göre değişiklik gösterdiğini belirten Palandöken, "İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı olarak iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabısı en az 500 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 ile 2 bin TL arasında farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.