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Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma
Pursaklar Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Bir kısmı bilinçli olarak tahrip edilen bir kısmı da deforme olan malzemeler yenilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Pursaklar Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarda ekipler, elektrik arızalarının giderilmesi, çöplerin temizlenmesi, kamelyaların temizlenip boyanması, deforme olan malzemelerin yenilenmesi, ağaçların budanması, spor aletlerinin bakımı, çocuk oyun gruplarının tamiri, havuzların temizlenmesi, çimlerin kesim ve ilaçlanması gibi işlemler gerçekleştiriliyor.
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Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma
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