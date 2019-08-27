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Şifa için ’ndeler

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Şifa için Tuz Gölü’ndeler
İÇ ANADOLU Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırlarında yer alan Tuz Gölü, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tuz Gölü'ne gelenler, çeşitli rahatsızlıklarına şifa için yürüyüş yapıyor. Göl'ün faydasını gördüklerinden bahseden Hacı Osman Cömert, "Ağrıya, sızıya, ayak üşümesine iyi geliyor. Geçen sene gelmiştim, bu sene de geldim. Her yıl 1-2 kez geliyoruz. Faydası olmasa bu kadar insan gelmez" dedi. İsveç'te yaşayan gurbetçi bir vatandaş ise, "İsveç'te duyduk şifalı olduğunu, ailecek geldik. Şu anda hep beraber o şifayı bulmak için geliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Şifa için Tuz Gölü’ndeler
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