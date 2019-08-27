Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tokyo’dan tatsız haber

’dan tatsız haber

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Tokyo’dan tatsız haber
ŞAMPIYONANIN ikinci gününde mindere çıkan İrem Korkmaz ve Sinan Sandal elendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden organizasyonun ikinci gününde kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ilk turda İspanyol E. Lopez Sherrif ile karşılaştı. İrem, 3 ihtar ile rakibine mağlup oldu. Erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku'yu ipponla yendi. İkinci maçında Brezilyalı Daniel Cargnin ile çeyrek finale yükselme mücadelesi veren milli judocu, rakibine yenildi ve elendi. Şampiyonada üçüncü gün maçlarında bugün erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, madalya mücadelesi verecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo’dan tatsız haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN