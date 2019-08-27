Tokyo’dan tatsız haber

BUGÜN NELER OLDU

ŞAMPIYONANIN ikinci gününde mindere çıkan İrem Korkmaz ve Sinan Sandal elendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden organizasyonun ikinci gününde kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ilk turda İspanyol E. Lopez Sherrif ile karşılaştı.Erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku'yu ipponla yendi.Şampiyonada üçüncü gün maçlarında bugün erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, madalya mücadelesi verecek.