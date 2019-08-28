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86 bin konut teslim edildi

Giriş Tarihi: 28.8.2019
86 bin konut teslim edildi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sincan, Kuzeykent ve Mamak şantiyelerinde incelemelerde bulundu.Kuzeykent projesinde yaklaşık 40-50 bin nüfusun yaşayacağını aktaran Bulut, Kuzeykent konutlarında yaşamın başladığını ve açık satışla konut satışlarının devam ettiğini aktardı. Ankara'da bugüne kadar 94 bin 994 konutun inşasına başladıklarını söyleyen Bulut, "Bunlardan 85 bin 979'unu tamamlayarak teslim ettik. Ayrıca 7 hastane, 90 okul, 5 kütüphane, 13 sağlık ocağı, 56 cami, 77 yaşam binası, 22 spor salonu ve 61 ticaret merkezi yaptık" dedi.
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86 bin konut teslim edildi
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