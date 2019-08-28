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Altındağlı çocukların eğitimine destek

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Altındağlı çocukların eğitimine destek
ALTINDAĞ Belediyesi, bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan çocuklara okul ve beslenme çantası ile kırtasiye desteği veriyor. Bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan 7 bin minik öğrenci, Altındağ Belediyesi'nin hediyeleriyle sevinecek. Altındağlı çocuklar okulların açıldığı ilk gün sırasında hediyelerini bulacak. İçlerinde kırtasiye malzemesi de bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları okullara dağıtılmaya başlandı. Çantaları Kavaklı İlkokulu'nda okul idaresine teslim eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.
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Altındağlı çocukların eğitimine destek
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