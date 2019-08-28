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‘Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz’

Giriş Tarihi: 28.8.2019
‘Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz’
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Balıkçılarımız 1 Eylül itibariyle vira bismillah diyecek. Bu yıl bereketli, kaliteli ve bol balık tüketeceğimiz bir sezon olacak. Balık tüketiminde dünya sıralamasındaki yerimizi ve kişi başı tükettiğimiz miktarı yükseltmemiz gerekiyor" dedi. Palandöken, "Artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer" diye konuştu.
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