Çetin’den Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığı'ndan Pursaklar Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Yıldız'a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Çetin, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yıldız'a aktardı. Pursaklar Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Biz Pursaklar Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pursaklar'ın yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Pursaklar'a hoş geldiniz diyorum" dedi. Kaymakam Yıldız, Başkan Ertuğrul Çetin'in kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.