Kaplan’dan var isyanı

SÜPER Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yaptı. Hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirten ve hakemin verdiği kararları eleştiren Kaplan, "Hakem arkadaşımızın verdiği kararlarda daha duyarlı olmasını istiyorum. Ülke futbolu böyle devam ederse bir yerlere gelemeyiz. Olmayacak pozisyonlarda iki kırmızı kart gördük. VAR'da 10 dakika bekledik. Biz kaybedebiliriz, ben kazanan takımı kutluyorum. Biz 25 dakikalık bölümde golü atsaydık maç farklı olurdu. Biz takım olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlerbirliği kulübü de bir açıklama yaparak Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.

"ÖZ ELEŞTİRİ BEKLİYORUZ"

"Hakemlerimizden de öz eleştiri yapmalarını istiyoruz. Evet, futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak için çok dikkatli davranmalı ancak hakemler de maçların 11-11 tamamlanmasını öncelikleri yapmalı ve bunun için büyük özen göstermeli. Gençlerbirliği kulübü, centilmenlik sıfatını göğsünde gururla taşıyor. Gençlerbirliği'nin canını yakmak, Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı."