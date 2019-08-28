Keçiören’de hayvanların sağlığı emin ellerde

Altınok, tüm canlıların yaşam hakkının korunması noktasındaki hassasiyetini sürdürürken Belediye ekipleri de yaralı güvercinin, Ankara Çayı'nın Gümüşdere koluna düşen sokak köpeğinin ve sahipsiz bir eşeğin gerekli tedavi sürecini başlattılar. Gümüşdere'ye düşen sokak köpeği bir vatandaşın ihbarı ile kurtarılarak Keçiören Belediyesi'nin Bağlum'da hizmet veren Hayvan Barınağı ve Kliniği'nde tedavi altına alındı. Bağlarbaşı Mahallesi Fildişi Sokak'ta ikamet eden Esma Birol (65) buldukları yaralı bir güvercinle ilgili verdiği bilgide," Oğluma 'Belediyeyi arayın gelsinler, bu kuşun ayağı kırık' dedim. Oğlum da belediyeyi telefonla arayınca ekipler hemen gelip ilgilendiler" diye konuştu. Bağlum mevkiinde terk edilmiş halde bulunan 6 -8 yaşlarındaki eşeği de bulunduğu yerden alan belediye ekipleri, tırnaklarının bakımını ve parazit tedavisini yaptılar. "Kadife" ismi verilen eşeğin bakımı, Ihlamur Vadisi'ndeki evcil hayvanlar parkında devam ediyor.

436 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Duyarlı olmaya devam edecekleri mesajını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve geldiğimizden bu yana 436 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdik. Bunların 114'ü duyarlı vatandaşlarımızın bize ilettiği ihbarlar sonrası ekiplerimizin anında harekete geçmesi ile tedavi edildi" dedi.



PANAYIRDA ÜRETİCİ TÜKETİCİYLE BULUŞTU

Mayıs ayında Komşuluk Panayırı'nda komşuları buluşturan Çiğdemim Derneği bu kez Doğal Ürün Panayırı'nda üretici ve tüketiciyi bir araya getirdi. Ankara kırsalında üretim yapan çiftçileri ve ürünlerini mahalle sakinleriyle buluşturan Doğal Ürünler Panayırı ile mahalle sakinleri, hem çiftçileri tanıma ve onlarla konuşma fırsatı yakaladı hem de doğal ve sağlıklı ürünlere aracısız ulaştı. Güdül ilçesinde üretim yapan öncü 10 çiftçinin yanı sıra Topal Karınca Tüketim Kooperatifi, Güneşköy Kooperatifi ve 100. Yıl Gıda Topluluğu da panayıra katıldı. Etkinliğe katılan Bardacık Gıda Topluluğu tarafından ekşi maya ekmek atölyesi ve doğal temizlik atölyesi de gerçekleştirildi. Gün boyu yerel yiyecek ve içecekler sunuldu. Üretici ve tüketiciyi buluşturan etkinliğe katılım da yüksekti. Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy ise Doğal Ürün Panayırları'nın sürdürüleceğini iletti.