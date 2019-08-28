Mamak tarımın merkezi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Murat Köse, Doğal Tarım Uzmanı Mehmet Tülüce ile birlikte Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirilecek tarım projesi alanlarını gezdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meyve ve sebze bahçelerinin yer alacağı Tarım Park Projesi ve EKOKÖY Projesi'nin uygulanacağı alanları inceledi. Bölgede tarım ile uğraşan vatandaşlarla da sohbet eden Köse, tarım ve hayvancılığın merkezi olmak için tarımda verimliliği artıracak çalışmalara imza atacaklarının altını çizerek, "Bereketin, sevginin, yaşamın kaynağıdır toprak. Kalkınmanın ilk adresidir. Projelerimize ilişkin adımlarımızı atmaya başladık. Gökçeyurt Mahallemizde hayata geçireceğimiz tarım proje alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Tarım projelerimiz toprak kokusunu özleyenlerin adresi olacak" dedi.