Sanat aşkı Türkiye’ye bağladı

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ÜLKEMIZDE33 yıldır müzik sektörüne katkı sunan Ankara Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi İtalyan Antonio Pirolli, Türk operasının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğini, sanata meraklı Türk izleyicisinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Orkestra şefi Pirolli, 33 yıl önce ülkesinden Türkiye'ye gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu, uzun bir zaman dilimi olmasına rağmen yılların çabuk geçtiğini söyledi. Türkiye'den dünyaya açıldığını kaydeden Pirolli, yurt dışında önemli prodüksiyonlarda görev yaptığını ve edindiği tecrübeleri ülkemizde aktardığını söyledi. Şu anda dünyadaki birçok müzik kurumunda Türk sanatçıların aktif olarak kariyer yaptığını belirten Pirolli, "Türklerin, operada yurt dışına açıldığını görmek çok hoş bir olay" dedi. Eşi Türk olan, iki çocuk babası Pirolli, ülkemizde opera ve konser temsillerinin dolu olduğunu belirterek, "100'üncü temsilde bile insanlar geliyor. Türkler, meraklı ve görmek istiyor. Sanata aşık bir kitle var" diye konuştu.