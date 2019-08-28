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Serbest güreşçiler ’da form tutacak

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Serbest güreşçiler Ankara’da form tutacak
SERBEST Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Başkent'te yapacak. Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıkları Ankara'da olacak. Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek. Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak. İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi. İtalyan ekibi 5 yıllık mukavele yaptığı Mert için G.Birliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başkent ekibi bir sonraki satıştan (5 milyon Euro üzeri olursa) %10 pay alacak. Taha Akgül madalya alması garanti olarak görülen sporcularımızdan... Mustafa Kaplan, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yönetimi dolayısıyla sert eleştiriler getirdi.
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Serbest güreşçiler Ankara’da form tutacak
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