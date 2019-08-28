Serbest güreşçiler Ankara’da form tutacak

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SERBEST Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Başkent'te yapacak. Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıkları Ankara'da olacak. Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak. İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi. İtalyan ekibi 5 yıllık mukavele yaptığı Mert için G.Birliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başkent ekibi bir sonraki satıştan (5 milyon Euro üzeri olursa) %10 pay alacak. Taha Akgül madalya alması garanti olarak görülen sporcularımızdan... Mustafa Kaplan, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yönetimi dolayısıyla sert eleştiriler getirdi.