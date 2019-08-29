CHP çaycı bayram’a kapı duvar oldu

Çayçı Bayram Akbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından 283 arkadaşıyla birlikte haksız yere işten çıkarıldı. Akbaş uğradıkları haksızlıkları anlatmak ve işlerine iade edilmek için 22 Ağustos günü bisikletle başkente doğru yola çıktı. Amacı "Namus sözü veriyorum kimse işten atılmayacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmaktı. Bir hafta sonra Ankara'ya ulaştı. Soluğu CHP genel merkezinde aldı. Ancak binanın güvenlik görevlileri Akbaş'ın içeri girmesine izin vermedi. Sözde "halkçı" sözde "sosyal demokrat" CHP İzmirli işçiye kapı duvar oldu. 4 çocuk babası işçi kapıda kaldı. Güvenlik görevlisinin söylemesine bina da kimse yoktu. Bisikletli adamdan korkan CHP kaçmıştı. Akbaş, CHP milletvekilleriyle görüşürüz ümidiyle TBMM'ye gitti. CHP'li kimse çaycıyı kabul etmedi. Çaresiz kalan Akbaş, Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Burada Atatürk'ün kurduğu partinin kendisine yaptıklarını, kurucusu olduğu partinin kimlerin elinde oyuncak olduğunu ve ne hallere düştüğünü, halkı nasıl çaresiz bıraktığını anlattı. Biz de SABAH Ankara okurları için Akbaş'la konuştuk. Biz sorduk Akbaş samimi cevaplar verdi:

Daha önce böyle bir yolculuk deneyiminiz oldu mu? ilk kez oluyor.Bisikleti iki sene önce sigarayı bırakınca aldım. İşsizim, kaybedecek bir şeyim yoktu. Ben de hem eğlenceli bir anı olarak kalır diye hem de hakkımı aramadım demeyim diye böyle bir yolculuğa çıktım.

Çevrenizdeki insanların tepkisi ne oldu? Çocuklarım yolculuk kararımı olumlu karşıladılar, eşim biraz tuhaf baktı. 50 yaşında adamsın bisikletle Ankara'ya mı gidilir dedi. İnatçı biri olduğumu bildiği için üstelemedi. Çocuklarım bir süre sonra arayıp sitem etmeye başladılar. Sağ olsunlar ablalarım, ağabeylerim, akrabalarım destek oldular.



Sonuç alamazsanız pişmanlık yaşar mısınız? Yaşamam. Eğer hakkımı aramayıp, kabullenseydimpişmanlık yaşardım. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum.Bu suçun cezasını da halk gerektiği yerde verecektir. Biz paramızı, haksız yere çıkarılanlarda işlerini geri alırlar.

İşe geri alınmamanız durumunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? İşe geri dönüş süreciyle ilgili gerekli adli süreci başlattım. Davayı kazanırsam,başkan yine de seninle çalışmak istemiyorum derse tazminat davası açacağım. Geri alınan 15-20 kişiyi tanıdık durumuna göre aldılar.



BİSİKLETİM İLE BERABER YATTIM



Maddi anlamda bu yolculuk için destek aldınız mı? Sosyal medya üzerinden haberi olup, hesabıma para yatıran arkadaşlarım oldu. Tüm Türkiye yardımcı oldu. Anadolu insanından hem maddi hem manevi destek gördüm.

Yolculuğunuz esnasında sizde iz bırakan neler yaşadınız? Yolculuğum esnasında Anadolu halkı çok yardımcı oldu. Lastiğim patladı yardımcı oldular, yiyecek içecek ikram ettiler. Seni misafir edelim dediler. Turgutlu'da eczacı bir ağabeyimiz yemek ısmarladı. Yolculuğum esnasında otel odasında bisikletim ile beraber yattık. Çünkü gözüm, kulağım, her şeyim bu. Başına bir şey gelse sesimizi duyuramayacağız diye odaya çıkardım. Sonrasında Afyon'da bir amcaya denk geldim. Eylemin amacını sordu, anlattım. CHP emekçiyi çıkarmaz diye savundu. 'Dayıcığım bizzat örneği benim, beni çıkardılar' dedim.



BASKI ALTINDA OLDUKLARI İÇİN



Yolculuğunuz sırasında ne tür tepkiler ile karşılaştınız? Bazıları korna çalarak bazıları el sallayarak desteklerini bildirdiler. Olumsuz bir tepki ile karşılaşmadım.

Yolculuğunuz nasıl geçti, herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Yaştan dolayı sık sık mola vermek zorunda kaldım. Rampalarda yoruldum ama hak arama mücadelesinde bu bile eğlenceli geldi.

Kilo kaybı yaşadınız mı? 610 kilometrenin yaklaşık 100- 110 kilometresini yürüyerek geçtim. Ölçemediğim için kesin bir sayı söyleyemem.

Eyleminizin sonuç vereceğini düşünüyor musunuz? Bir haftadır yollardayım, tüm Türkiye'nin haberi var, 15 gündür randevu talebinde bulunuyorum. Çabalarım sonuçsuz kalırsa eğer kendilerinde olmayan bir vasıf üzerine yemin ettiklerine kanaat getirip buradan ayrılacağım.