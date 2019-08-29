Çocukların hayal dünyasına özel ameliyathane

BUGÜN NELER OLDU

hem hastane hem de ameliyat korkularını önlemek için gönüllülerin de desteğiyle yapılan çalışma kapsamında ameliyathane girişi, bekleme odası ve uyandırma bölümünün yer aldığı alanlar, çocukların sevdikleri çizgi film kahramanlarının figürleriyle boyandı. Adeta bir oyun parkını andıran ameliyathane, akülü araba, lego ve çocukların sevdiği oyuncaklar ile donatıldı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma, çocuklara özel tasarlanan ameliyathanede yapılan operasyonlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Akelma, hastalara hizmetin yanı sıra hekimlere eğitim de verdiklerini belirtti. Hastaneye gidecek çocuklarda genellikle kaygı başladığını dile getiren Akelma, "Sadece beyaz önlüğü görmeleri bile onları ürkütmeye yetiyor. Çocuk hastanemizde bütün servislerde onlara sevecen gelebilecek, kendilerini evlerinde hissettirecek ortamlar hazırlamayı önemsiyoruz. Bunun için de servislerimizde mini kütüphaneler, oyuncaklar, duvarlardaki çizimler ve fotoğraflarla endişelerini azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.