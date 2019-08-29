En zorlu ralli TransAnatolia Haymana’da

BUGÜN NELER OLDU

ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'in bu seneki etaplarından biri Haymana oldu. 24 Ağustos tarihinde Abant'tan başlayıp 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden 31 Ağustos 2019'da Göbeklitepe'de tamamlanacak olan TransAnatolia'da rallinin uluslararası isimleri yarışıyor. Zorlu ralliye 90 araç ve 150'ye yakın yarışmacı katılıyor. Rallinin 2. gün etabı olan Haymana parkurunun kampı Başdeğirmen Piknik alanında yapıldı. Ralliciler yol yorgunluğunu Haymana'da dinlenerek giderdi. Başkan Turgut, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar'a, Haymana'yı Trananatolia etabına dâhil edip ilçenin tanıtımına yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür plaketi verdi.