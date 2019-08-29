Fayton Atları Altındağ’da Korunuyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir'de ulaşımdan çekilen 6 fayton atına sahip çıktı. Atlar, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin neşe kaynağı oldu. Fayton atlarının kötü muameleye maruz bırakılması üzerine çeşitli illerde faytonculuk faaliyetlerinin yasaklanması pek çok atı özgürlüğüne kavuşturdu. Faytonların İzmir'de de ulaşımdan çektirilmesinin ardından 6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Atlar, Altınköy Açık Hava Müzesi'ne getirilerek doğal hayata bırakıldı. Altınköy'ün neşe kaynağı olan atlar, doğal hayata kısa sürede uyum sağladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, faytonculuktan kurtulan atlara kucak açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Balcı, "Veteriner hekimlerimiz ve buradaki seyislerimiz onlarla yakından ilgilendi. Hepsi şu anda çok sağlıklı" dedi.