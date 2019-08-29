Gölbaşı Belediyesi’nden eğitime boyalı destek

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Belediyesi eğitim dönemi öncesinde okullar için boya malzemesi desteğinde bulundu. İlk boyayı Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptı. İhtiyaçları belirlenen 45 eğitim kurumu için sağlanan boya desteğinin yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, malzemelerin dağıtımıyla da bizzat ilgilendi. Belediye, 350 adet plastik boya, 200 adet tavan boyası, 100 adet yağlı boya ve 90 adet tineri okullara teslim etmeye başladı. Belediye imkânları ölçüsünde her türlü desteğe devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Şimşek "Eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanı sıra kurumlarımızın fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmak önem arz ediyor" dedi.