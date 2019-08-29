Kalıcı makyajla gelen moral

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hastaları, hastalıklarının yanı sıra fiziksel görüntüleriyle ilgili de endişe yaşıyorlar. Tedavinin ana bölümünü oluşturan kemoterapi saçları, kaşları ve kirpikleri uzun süreliğine ortadan kaldırıyor. Bu durum psikolojik olarak da büyük bir dezavantaja yol açıyor. Güzellik uzmanı Serpil Babacan, kaşlara uygulamaların hastaların moral ve motivasyon da katkı sağlayacağını belirtiyor. Serpil babacan özellikle kalıcı makyaj mikro pigment uygulaması demektir yani yaptığımız işlem steril ve tek kullanımlık iğne yardımıyla bitkisel boyaları derinin altına yerleştirme işlemidir diyerek uyguladığı işlemin sağlık açısından zararı olmadığını vurguluyor. Babacan. doktorlarla da İşbirliği içerisinde olduklarını ve sağlığı tehdit eden bir durum olmadığını söyledi. Sosyal sorumluluk proje kapsamında yapılan bu işlemler kanser hastalarında ücretsiz olduğunu belirten Babacan, herkese kapısının açık olduğunu ifade etti.