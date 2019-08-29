‘Rehber Köpekler’ Engelsiz Festival’de

BUGÜN NELER OLDU

bireylere kılavuzluk ederek daha bağımsız hareket etmelerine olanak sağlayan rehber köpeklerle ilgili özel bir gösterim, bu sene Engelsiz Filmler Festivali'nde seyircilerle buluşuyor. Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yılki programında dikkat çeken bölümler arasında "Rehber Köpekler" seçkisi yer alıyor. Seçkide, özel olarak eğitilen akıllı dostların hayatları nasıl kolaylaştırdığı ve onlarla kurulan özel ilişkiyi anlatan 5 film bulunuyor. Gösterimde, fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere eğitilen rehber köpeklerin, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı olduğu mesajı verilmek isteniyor. Filmler, 16-20 Ekim Ankara ankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut'da sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak.