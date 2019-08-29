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2. turda veda etti

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Vedat 2. turda veda etti
DÜNYA Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde mücadele eden erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ikinci turda elendi. Türkiye Judo Federasyonu'ndan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Vedat, ikinci turda Gürcü Luka Maisuradze'ye iki waza-ari puanıyla kaybetti ve organizasyona veda etti. Dünya Judo Şampiyonası'nda bugün erkekler 90 kiloda Mikail Özerler mücadele verecek. İlk turu maç yapmadan geçecek milli sporcu, ikinci turda Kenyalı J. Kırımı ile karşılaşacak.
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Vedat 2. turda veda etti
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