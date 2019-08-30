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1.lig’de haftayı Osmanlıspor açıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2019
1.lig’de haftayı Osmanlıspor açıyor
TFF 1.Lig'de 3. hafta heyecanı bugün yapılacak Osmanlıspor- Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından Adanaspor maçı öncesi 1 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Osmanlıspor'da hedef 3 puan… Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalışma ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunan oyuncular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Başkent temsimcisi antrenmanın ardından bugüntü maçı beklemek için dinlenmeye çekildi.
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1.lig’de haftayı Osmanlıspor açıyor
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