5 günde Çanakkale’ye gitti

HER yıl 18 Mart törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Ankara'dan bisikletle yola çıkıp 5 gün pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaştı.Ankara'da ikamet eden 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bisikletle 5 gün pedal çevirip Çanakkale'ye geldi. Her yıl 18 Mart törenlerine katılmak için Çanakkale'ye gelen Yılmaz, bu kez Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü için şehitler diyarına yol aldı.İlerleyen yaşına rağmen 17 yıldır aralıksız Çanakkale'yi ziyaret eden Yılmaz, Çanakkale'yi ve şehitlikleri gezeceğini söyledi. Yolculuğunun çok iyi geçtiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Burada bulunmak bana ayrı bir heyecan veriyor. Burada kendimi 74 yaşında gibi hissetmiyorum, sanki gençleşiyorum. Çanakkale toprakları bana çok iyi geliyor. Bu yıl farklı bir tur daha yapıp Ankara'dan Çanakkale'ye bisikletle 5 günde tekrar Zafer Bayramı'mız için geldim. Yolculuğumda zorluk olmadı, rahat geldim. 12 yaşımdan bu yana yaklaşık 60 yıldır bisiklete biniyorum. 17'nci kez bu şekilde Çanakkale'ye geliyorum, 20'nci yıla tamamlamayı hedefliyorum. Ömrüm yeterse inşallah bunu başaracağım."Türkiye'de yaşayan her bireye Çanakkale'yi görmesini tavsiye eden Yılmaz, bu bölgedeki havayı teneffüs etmeden Çanakkale ruhunun anlaşılamayacağını sözlerine ekledi.