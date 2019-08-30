Ak partili gençler limonata çeşmesi ile ilçe ilçe geziyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, kış aylarında gerçekleştirdiği "Çorba Çeşmesi" etkinliğinin ardından, yazın da "Limonata Çeşmesi" ile Ankaralılarla buluşuyor. Her gün farklı bir ilçeye giderek semt pazarlarında ve ilçe merkezlerinde limonata ikram eden AK Partili gençlerin bu çalışması vatandaşlarından da büyük beğeni topladı. Semt pazarlarında tezgahlarını terk edemeyen esnafları tek tek ziyaret ederek ikramda bulunan gençler, alış verişe gelen vatandaşların da takdirini topladı.AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ışın Çorba Çeşmesi ile içinizi ısıttık, şimdi de Limonata Çeşmesi ile serinlemeniz için mahallenizdeyiz. Yarın nereye gidelim Siz davet edin biz gelelim." ifadelerini kullandı. Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen çağrıları cevapsız bırakmayan AK Partili gençler, sosyal medyadan yapılan davetlere göre ilçeleri ziyaret edip, limonata ikram etmeye devam ediyor.