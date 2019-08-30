Hastalara moral günü

BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL Keçiören Hastanesi yerli ve yabancı hastalarını kucaklamaya devam ediyor. Hastaneye gelen yabancı hastalar için belli günlerde sohbet toplantıları yapılmaktadır. Geçtiğimiz günde Iraklı, Suriyelili, Somalili, Cibutili, Afganlı, Yemenli hasta ve hasta yakınlarından oluşan 200 kişiye döner partisi verildi. Doktor Ramazan Aydın etkinlikte her hastasıyla tek tek ilgilendi. Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı ve 3.Dönem Milletvekili Niyazi Mimaroğlu başta olmak üzere Ankara'da yaşayan Somalili ileri gelenler katıldı. Somalililer Özel Keçiören Hastanesine 'Bizim hastanemiz, bizim evimiz. Bu hastaneyi Somali'de herkes biliyor" dedi.