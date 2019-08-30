Kuzeykent için TOKİ kura çekimleri yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Altındağ Kuzeykent'te inşaa edilen 372 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere düzenlenen kura çekilişi Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yasemin Poyraz, "Uzun zamandır ev sahibi olmak istiyorduk. İlk evimiz olacak. Ümitsiz bir şekilde öylesine geldim ve ismim çıkınca çok şaşırdım. Fotoğraf bile çekemedim, kaçıncı katta çıktı onu bile hatırlamıyorum" diye konuştu. Aşkın Işık, eşiyle birlikte yeni evlerinde oturacaklarını söyleyerek, "İlk evim olacak. 3 yıldır evliyim eşimle şansımızı denemek için girdik bu kuraya. Mutluyum." ifadelerini kullandı. 10 yıldır ev sahibi olma hayali kuran Hacer Civelek, Civelek "İlk evimiz olacak. Yaklaşık 10 senedir ev sahibi olma hayali kuruyorum"diye konuştu.