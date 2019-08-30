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’nin emanetlerine gözü gibi bakıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Milli Mücadele’nin emanetlerine gözü gibi bakıyor
KOLEKSIYONCULAR Derneği Başkanı Korkut Erkan, yaklaşık 40 yıllık çaba sonucu oluşturduğu ve 3 bin materyalin yer aldığı özel koleksiyonu ile Milli Mücadele döneminin hatıralarını yaşatıyor. Halkın mücadeleye katılımını sağlamak için hazırlanan afişler, savaş dönemi pulları, Atatürk'ün imzalı belgeleri, mücadeleye damga vurmuş kişilerin fotoğraflarına çok değerli eserlerin yer aldığı koleksiyonda, Atatürk hakkında çıkarılan idam fermanı ve buna karşı Anadolu'dan 141 din adamının imzasının bulunduğu fetvanın orijinal belgesi de bulunuyor. 1981'den beri koleksiyon yaptığını belirten Erkan, "İnsanlar zor duruma düştükleri zaman tarih denen büyük hafızanın hazinesine başvururlar. Bunlar, raflardaki, kütüphanelerdeki kitaplardır. Adım adım bu eserleri topladım. Bu özel koleksiyon şu anda Türkiye'nin en büyük koleksiyonu. Devleti söylemiyorum, devlet Kurtuluş Savaşı konusundaki en büyük arşive sahiptir" dedi.
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Milli Mücadele’nin emanetlerine gözü gibi bakıyor
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