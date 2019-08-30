Takip barınakları kurulmalı

BUGÜN NELER OLDU

UZUN yıllardan beri Akyurt'ta veteriner hekim olarak görev yapan Gürsel Kıranoğlu, sokakta yaşayan kedi, köpek gibi hayvanların kısırlaştırılarak kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi. Belediyelere büyük görev düştüğünü belirten Kıranoğlu, "Akyurt'ta sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri veteriner hekimleri tarafından takip edilmelerini sağlamak amacıyla mutlaka barınaklar kurulmalıdır. Sadece Ankara değil, tüm ilçe belediyeleri bu tür barınaklarla insanlar ile can dostları arasındaki iletişim ve yakınlığın kurulmasında en önemli etken olacaktır. Her yerde olduğu gibi her geçen gün Akyurt'ta da sokak hayvanlarının üreme sayısı artmaktadır. Böylece hem sokak hayvanları rahat yaşama ortamına kavuşmuş olurlar hem de zaman zaman çete halinde gezerek tehlikeli durum arz eden sokak köpeklerine karşı vatandaşların güvenliği sağlanmış olur" dedi.