Ağır okul çantası kamburluğa neden oluyor

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Öğrencilerinyanlış çanta kullanımının omurgalarında kalıcı hasara neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, "Ağır çanta kullanımı, ileriki zamanlarda kız öğrencilerde kamburlaşmaya, erkek öğrencilerde ise eğri durmaya neden olabilmektedir. Çantanın ağırlığı kişinin kendi ağırlığının yüzde 15'i kadar olmalı" dedi. Okulların açılmasıyla ders başı yapacak öğrencilerin sırtlarında ve omuzlarında taşıdıkları çantaların ağırlığı, omurga sağlığını doğrudan etkliyor. Dr. Alptekin, öğrencilerin okula başlamasıyla hareketsiz yaşam, uzun oturma süreleri, bilgisayar kullanımının artması, ağır ve yanlış çanta taşıma alışkanlıkları, gelişim çağının getirdiği duruş bozuklukları ve bu yaşa özgü gelişebilen kifoz, skolyoz, kanat skapula gibi omurgayı ilgilendiren şekil bozukluklarını da beraberinde getirdiğini söyledi.